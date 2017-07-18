В США полицейские застрелили женщину, которая вызвала их из-за шума – ФОТО

2017-07-18 02:57 | www.oxu.az | 4

В Миннеаполисе полицейские застрелили гражданку Австралии, которая вызвала стражей порядка из-за подозрительного шума под окном. Во время инцидента камеры полицейских были выключены, и непонятно, что заставило их открыть стрельбу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, Жюстин Дэмнон приехала в Миннеаполис из Австралии к своему жениху, с которым они планировали пожениться осенью.

В субботу вечером она услышала странный шум на улице и вызвала полицию. Приехавшие на вызов офицеры по непонятным причинам застрелили женщину.

Беспричинное убийство вызвало массовые протесты на месте её гибели. Сотни жителей Миннеаполиса требуют расследовать инцидент и наказать виновных. Полиция пока отказывается от комментариев, зато мэр Миннеаполиса выступил с заявлением на своей странице в «Фейсбуке».

«Я очень обеспокоен тем, что произошло прошлой ночью. Мои мысли со всеми пострадавшими от этого трагического инцидента, особенно с умершей женщиной и её семьей. Я предоставлю новую информацию об этом инциденте и расследовании, как только это станет возможным».

C.Б.

