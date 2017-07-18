В Эквадоре с начала года конфисковали более 56 тонн наркотиков

2017-07-18 02:55 | www.trend.az | 6

Власти Эквадора с начала года конфисковали 56,38 тонны наркотиков, большую часть – в ходе операций, связанных с международной торговлей наркотическими веществами, заявил министр внутренних дел страны Сесар Навас, передает РИА Новости.

"Мы ведем борьбу против торговли наркотиками, с начала года мы изъяли 56,38 тонны в ходе 5381 операции", — заявил Навас.

Он отметил, что в ходе операций также были задержаны 6152 подозреваемых.