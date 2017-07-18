Арабо-курдские отряды освободили восемь районов в Ракке

2017-07-18 03:11 | www.apa.az | 4

Формирования вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) установили контроль над восемью районами в осажденном ими городе Ракка (520 км от Дамаска).

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, последним был освобожден от банд ИГ квартал Ярмук, где были уничтожены 28 боевиков.

По информации Firat, спасены свыше 500 человек, преимущественно женщины и дети, все они выведены в безопасные зоны. Ранее из районов, остающихся под контролем ИГ, выбрались свыше тысячи жителей.

Штурм Ракки продолжается 41 день, поддержку СДС с воздуха оказывают ВВС международной коалиции под эгидой США.