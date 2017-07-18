В Азербайджане импорт некоторых видов моторного топлива освобожден от таможенных пошлин

2017-07-18 04:12 | www.apa.az | 4

Ввозимые в Азербайджан бензины (исключая бензины для авиационных двигателей) с октановым числом меньше 95 и 92 освобождены от таможенных пошлин.

Как сообщает АПА, в связи с этим Кабинет Министров внес соответствующие изменения в текст постановления от 22 декабря «Ставки импортных таможенных пошлин по товарам, ввозимым на территорию Азербайджанской Республики».

До сих пор на ввоз вышеупомянутых видов моторного топлива распространялась 15%-ая импортная пошлина.

Другим решением Кабмина ставки акцизного сбора на ввозимый бензин снижен с 200 AZN до 1 AZN за тонну. Решения Кабмина вступают в силу со дня опубликования и будут оставаться в силе в течении 90 дней.