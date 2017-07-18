Глава МИД Ирана призвал США переосмыслить свой подход к санкциям

2017-07-18 04:12 | www.trend.az | 4

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф посоветовал США переосмыслить свой подход к санкциям и "вбить себе в голову", что давление не работает, передает РИА Новости.

"США должны переосмыслить свой подход к санкциям", — заявил Зариф, выступая в Нью-Йорке. "Санкции не дадут результата. Люди в Вашингтоне должны вбить это себе в голову", — сказал иранский министр.

Он с сожалением отметил, что США продолжают создавать "все новые и новые" санкции.

На данный момент в американском конгрессе идет обсуждение санкций в отношении России и Ирана, которые оформлены в один законопроект. Отвечая на вопрос модератора дискуссии в Совете по международным отношениям касательно санкций против РФ, Зариф сказал: "Я не поддерживаю использование санкций. Точка. Я считаю, что санкции контрпродуктивны".