У Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 7.4, есть угроза цунами
2017-07-18 04:26 | www.apa.az | 3
Землетрясение магнитудой 7.4 произошло во вторник в Беринговом море в 233 километрах от села Никольское Камчатского края.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, эпицентр подхемных толчков располагался в 233 километрах от села Никольское, расположенного на одном из Командорских островов. Очаг землетрясения залегал на глубине 48,3 километра.
Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.
По данным агентства Рейтер, существует угроза цунами в радиусе 300 километров.