У Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 7.4, есть угроза цунами

2017-07-18 04:26 | www.apa.az | 3

Землетрясение магнитудой 7.4 произошло во вторник в Беринговом море в 233 километрах от села Никольское Камчатского края.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, эпицентр подхемных толчков располагался в 233 километрах от села Никольское, расположенного на одном из Командорских островов. Очаг землетрясения залегал на глубине 48,3 километра.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

По данным агентства Рейтер, существует угроза цунами в радиусе 300 километров.