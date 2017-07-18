У Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 7.4
2017-07-18 04:51 | www.trend.az | 6
У Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 7.4, передает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).
Подземные толчки были зафиксированы в 23:34 по времени UTC. Эпицентр располагался в 233 километрах от села Никольское, расположенного на одном из Командорских островов. Очаг землетрясения залегал на глубине 48,3 километра.
Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.
По данным агентства Рейтер, существует угроза цунами в радиусе 300 километров.