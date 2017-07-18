В Афганистане наводнение унесло жизни 17 человек

2017-07-18 05:31 | www.trend.az | 3

Семнадцать человек погибли в результате наводнения, вызванного проливными дождями, в афганской провинции Кабул, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Пажвак.

По словам главы округа Сароби Мохаммада Фахима Мусазаи (Mohammad Fahim Musazai), многие люди понесли финансовые потери, так как наводнение причинило ущерб их домам и урожаю. Он добавил, что делегация из Кабула навестила пострадавших и выделила им денежную помощь.

По словам жителя округа, стихия разрушила более десяти домов.