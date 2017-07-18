CNN: США испытали лазерное оружие в Персидском заливе

2017-07-18 06:22 | www.apa.az | 7

Военные ВМС США провели испытание системы лазерного оружия LaWS (Laser Weapons System) в Персидском заливе.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, об этом сообщает телеканал CNN.

Как утверждает телеканал, это «первое в ВМС США и фактически первое в мире активное лазерное оружие».

Отмечается, что скорость LaWS в 50 тыс. раз превышает скорость межконтинентальной баллистической ракеты.

В качестве цели для испытания лазерного оружия ВМС США использовали беспилотник. В результате беспилотник с горящим крылом упал в море.