CNN: США испытали лазерное оружие в Персидском заливе
2017-07-18 06:22 | www.apa.az | 7
Военные ВМС США провели испытание системы лазерного оружия LaWS (Laser Weapons System) в Персидском заливе.
Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, об этом сообщает телеканал CNN.
Как утверждает телеканал, это «первое в ВМС США и фактически первое в мире активное лазерное оружие».
Отмечается, что скорость LaWS в 50 тыс. раз превышает скорость межконтинентальной баллистической ракеты.
В качестве цели для испытания лазерного оружия ВМС США использовали беспилотник. В результате беспилотник с горящим крылом упал в море.