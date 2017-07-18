Вице-премьер Турции назвал приоритеты инвестсотрудничества с Азербайджаном (Эксклюзив)

2017-07-18 08:00 | www.trend.az | 10

АНКАРА /Trend/ - Информационная и комуникационная, финансовая и страховая сферы, сектор общественного питания, безалкогольных напитков и табачных изделий, а также промышленная и строительная сферы представляют наибольший интерес для турецких инвесторов в Азербайджане. Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend вице-премьер Турции Нуреттин Джаникли.

"Как известно, вследствие снижения цен на нефть на мировом рынке правительство Азербайджана сделало основной упор на развитие ненефтяного сектора и инвестирование в эту сферу. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно отмечал, что в краткосрочном и среднесрочном периодах нужно развивать ненефтяной сектор страны", - сказал Джаникли.

По его словам, с 2015 года Азербайджан начал принимать быстрые решения для вложения инвестиций в такие сферы, как сельское хозяйство, животноводство, химическая промышленность, текстильная и туристическая сферы. Исходя из этого, как отметил вице-премьер, турецкие инвесторы не упустят шанса по вложению средств в разные сектора экономики Азербайджана.

"Можно сказать, что эти сферы являются привлекательными для турецких инвесторов. Есть много возможностей для того, чтобы турецкие инвесторы провели обмен опытом с Азербайджаном в этих сферах, - сказал Джаникли.

Также он отметил, что Турция высоко оценивает проекты, которые направлены на развитие на Южном Кавказе.

В качестве примера он назвал такие важные проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку –Тбилиси Эрзурум, а также проект TANAP.

По его словам, в этом году ожидается сдача в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси- Карс.

"Верим, что в таких секторах, как финансовый, торговый, коммуникационный, в сфере здравоохранения есть большой потенциал для вложения инвестиций. Для развития Азербайджана турецкие компании готовы продолжать вкладывать инвестиции в нужные сектора", - сказал вице-премьер.

По его словам, турецкие инвесторы очень успешны в оценке экономических возможностей. "Исходя из этого, я уверен, что в случае своевременного информирования о ходе приватизации в Азербайджане, можно будет достичь серьезных достижений и в этом отношении", - сказал Джаникли.

С учетом крепких отношений между Турцией и Азербайджаном, участие турецких инвесторов в процессе приватизации в Азербайджане может сыграть стратегическое значение, сказал он.

В настоящее время в Азербайджане функционирует около трех тысяч компаний с турецким капиталом, в то время как в Турции работает около двух тысяч компаний с азербайджанским капиталом.

"Турция и Азербайджан, которые являются братскими и дружественными странами, имеют возможность для увеличения, как числа компаний, так и совместных инвестиций. К тому же, турецкие инвесторы рассматривают сотрудничество с Азербайджаном в довольно широком аспекте", - сказал вице-премьер.

За последние 14 лет прямые инвестиции Турции в экономику Азербайджана составили 6,2 миллиарда долларов, сказал он.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)