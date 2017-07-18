Останки погибших в пожаре в Колпино доставлены в Ургенч

2017-07-18 08:00 | www.trend.az | 10

ТАШКЕНТ /Trend/ - Останки семи граждан Узбекистана, погибших в пожаре в Колпино, при содействии властей Санкт-Петербурга и Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» в понедельник были доставлены в Ургенч (административный центр Хорезмской области), сообщила пресс-служба МИД республики.

Как сообщалось, утром 13 июля в металлическом ангаре в Колпино (входит в Санкт-Петербург) произошел пожар на площади 600 квадратных метров. Пожарные при разборе завалов обнаружили тела семерых погибших, предположительно граждан Узбекистана.

Сотрудники посольства Узбекистана в Москве в тот же день выехали в Колпино для выяснения обстоятельств пожара и установления личностей жертв, где подтвердили гибель семи узбекских граждан. Все погибшие оказались жителями Янгиарыкского района Хорезмской области, среди них есть отец и сын.

Накануне были завершены процедуры опознания тел, оформления свидетельств о смерти и получены разрешения следственных органов на транспортировку тел.

Следствие по выяснению причин пожара, произошедшего 13 июля, продолжается.

(Автор: Демир Азизов)