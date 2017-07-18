США испытали лазерное оружие в Персидском заливе – ВИДЕО

2017-07-18 08:37 | www.oxu.az | 3

Военные ВМС США провели испытание системы лазерного оружия LaWS (Laser Weapons System) в Персидском заливе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал CNN.

Как утверждает телеканал, это «первое в ВМС США и фактически первое в мире активное лазерное оружие».

Отмечается, что скорость LaWS в 50 тыс. раз превышает скорость межконтинентальной баллистической ракеты.

В качестве цели для испытания лазерного оружия ВМС США использовали беспилотник. В результате беспилотник с горящим крылом упал в море.

A.M.