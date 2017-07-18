В Азербайджане освобождены от импортных пошлин моторные топлива

2017-07-18 08:45 | www.oxu.az | 3

Ввозимые в Азербайджан моторные топлива (исключая авиационный бензин) с октановым числом ниже 95 и 92 освобождены от импортных пошлин.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в связи с этим Кабинет Министров внес соответствующие изменения в текст постановления от 22 декабря «Ставки импортных таможенных пошлин по товарам, ввозимым на территорию Азербайджанской Республики».

До сих пор на ввоз вышеупомянутых видов моторного топлива распространялась 15%-ая импортная пошлина.

Другим решением Кабмина ставка акцизного сбора на ввозимый бензин снижен с 200 AZN до 1 AZN за тонну.

Решения Кабмина вступают в силу со дня опубликования и будут оставаться в силе в течении 90 дней.

A.M.