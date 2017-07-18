ПСЖ заплатит «Барселоне» 222 миллион Евро за Неймара

2017-07-18 08:59 | www.oxu.az | 3

Французский футбольный клуб «Пари Сен- Жермен» намерен приобрести у испанской «Барселоны» бразильского нападающего Неймара.

Как отмечает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание Marca.

Отмечается, что отец 25-летнего футболиста в течение недели проведет переговоры с представителями французского клуба.

Согласно условиям контракта Неймара с «Барселоной», рассчитанного до лета 2021 года, сумма отступных за футболиста составляет €222 млн, а в следующем сезоне она вырастет до €250 млн.

Неймар перешел в «Барселону» из бразильского «Сантоса» в 2013 году. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за «Барселону» 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.

A.M.