Коррупционный скандал в Иране: Миллионы долларов за перевод спортсменов в Азербайджан

2017-07-18 09:15 | www.oxu.az | 4

В Иране разгорается еще один крупный коррупционный скандал, в котором оказались замешаны чиновники из сферы молодежной политики и спорта.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, об этом пишет газета «Аль-Ватан».

На прошлой неделе полиция провела спецоперации в ряде городов Ирана, в ходе которых были задержаны чиновники, спортивные тренеры и менеджеры. Задержанные обвиняются в получении крупных сумм денег от родителей молодых футболистов для их отправки в футбольные клубы Азербайджана, Армении и Таиланда.

За то, чтобы пристроить своего сына в какой-нибудь футбольный клуб Азербайджана, родители должны были выложить гигантскую сумму в миллион долларов. Впоследствии молодые спортсмены через Азербайджан и Армению отправлялись в страны Европы.

Расследование, к которому подключилось и одна из структур Корпуса стражей исламской революции (КСИР), также выявило случаи, когда молодые спортсмены под предлогом отправки в зарубежные клубы подвергались сексуальной эксплуатации.

Э.А.

