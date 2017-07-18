The Washington Post: ОАЭ организовали хакерскую атаку на СМИ Катара

2017-07-18 09:35 | www.oxu.az | 4

Газета The Washington Post сообщает, что 23 мая Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) предприняли хакерскую атаку на государственное информационное агентство Катара, чтобы разместить там сообщение о том, что Доха якобы поддерживает Иран дружит с Израилем.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters, государственный министр Объединенных Арабских Эмиратов по иностранным делам Анвар Гаргаш опроверг сообщения о причастности страны к хакерской атаке на государственное информационное агентство Катара (Qatar News Agency, QNA).

Напомним, что на сайте Qatar News Agency 24 мая появился материал о выступлении эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. В заметке говорилось, что он высказался в поддержку улучшения отношений с Ираном. Директор QNA заявил, что публикация данного материала — результат хакерской атаки.

После публикации этого сообщения ряд ближневосточных стран, в числе которых Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет, запретили все катарские СМИ. Несколько дней спустя Катар обвинили в поддержке терроризма, после чего с ним разорвали дипотношения.

Н.О.