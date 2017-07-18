Авария на дороге Алят-Астара: 5 погибших – ВИДЕО + ФОТО

2017-07-18 09:43 | www.oxu.az | 6

Число погибших в тяжелой аварии, которая произошла 13 июля на проходящей по Гарадагскому району Баку части трассы Алят-Астара достигло пяти человек.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, пострадавшая в аварии и госпитализированная в Клинический медцентр Гахраманова Агиля Джангасан гызы скончалась 17 июля в реанимационном отделении, несмотря на усилия врачей.

Авария произошла в результате столкновения трех автомобилей. Заснувший за рулем водитель автомобиля марки «КамАЗ» с прицепом столкнулся с двигавшимся впереди другим автомобилем марки «КамАЗ», а в грузовик с прицепом сзади въехал микроавтобус марки «Мерседес». Вместе с ним в транспортном средстве находилось 9 человек. Трое погибли на месте происшествия, еще один скончался позже в больнице.

А.М.

