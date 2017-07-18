Импорт бензина АИ-92 в Азербайджане освобожден от таможенных пошлин

2017-07-18 09:44 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане импорт бензина с октановым числом 92 (АИ-92) освобождается от таможенных пошлин.

Соответствующее решение принято Кабинетом министров Азербайджана.

Исключение составляет авиационный бензин. Ранее ставка таможенной пошлины для этого вида бензина составляла 15 процентов.

Другим решением Кабинета министров ставка акциза при импорте бензина АИ-92 снижена с 200 манатов за одну тонну до одного маната.

Решение вступает в силу со дня публикации и действует в течение 90 дней.

14 июля решением Тарифного (ценового) совета Азербайджана розничная цена на бензин марки AИ-92 повышена на 0,20 маната. Согласно решению совета, с 15 июля бензин марки АИ-92 стоит 0,90 маната.

Как сообщили ранее Trend в Тарифном совете, данный шаг предпринят с целью доведения до европейских стандартов моторного топлива, производимого в Азербайджане, улучшения экологической среды и обеспечения растущего спроса населения.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli