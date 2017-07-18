Фокусник испугал подвыпивших британцев «неудачным трюком» – ВИДЕО

2017-07-18 09:56 | www.oxu.az | 3

Британский фокусник напугал подвыпивших зрителей «неудачным трюком» с мобильным телефоном, упавшим в Темзу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lenta.ru, ролик был опубликован на YouTube-канале Ryan TricksTV.

На видео иллюзионист показывает группе мужчин трюки с исчезновением ручки и зажигалки, которые он незаметно перекидывал в руки своему ассистенту. Затем он берет в руки телефон одного из зрителей и пытается повторить фокус с гаджетом, который якобы падает в реку. «Чувак потерял дар речи, когда волшебник бросает его телефон в реку во время трюка. Вы не поверите, как он вернул его», - говорится в описании ролику.

В комментариях пользователи YouTube сошлись во мнении, что, если бы дело происходило в России — подвыпившие мужчины устроили бы над фокусником быструю расправу.

С.С.

