В Ашхабаде проходит региональный семинар по Каспию

2017-07-18 09:55 | www.trend.az | 3

АШХАБАД /Trend/ - Международный институт океана (International Ocean Institute – IOI) проводит в Ашхабаде для специалистов из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана семинар "Морское пространственное планирование", говорится во вторник в сообщении туркменского правительства.

Мероприятие проводится при содействии государственного предприятия по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана.

"Семинар направлен на повышение компетентности и улучшение практических навыков в морском пространственном планировании, связанном с пониманием роли экосистем. Особый акцент делается на вопросах координации интересов различных ведомств при работе в прибрежных зонах и море", - сказано в информации.

Каспийское море - самый крупный в мире внутриконтинентальный водоем, не связанный с Мировым океаном и имеет климатообразующее значение.



(Автор: Гусейн Гасанов)