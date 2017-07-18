Помощник генсека ООН по политическим вопросам посетит Азербайджан

2017-07-18 10:03 | www.oxu.az | 3

Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Йенча посетит Азербайджан.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, представитель ООН прибудет в Баку для участия в международной конференции по вопросу Иерусалима, которая пройдет в Баку 20-21 июля.

В рамках мероприятия М.Йенча выступит с докладом.

Также на мероприятии состоится выступление официальных лиц Организации Исламского Сотрудничества и Государства Палестины.

Н.О.