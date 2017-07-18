Импорт бензина АИ-92 в Азербайджане освобожден от таможенных пошлин (версия 2)

2017-07-18 10:05 | www.trend.az | 4

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане импорт бензина с октановым числом 92 (АИ-92) освобождается от таможенных пошлин.

Соответствующее решение принято Кабинетом министров Азербайджана.

Исключение составляет авиационный бензин. Ранее ставка таможенной пошлины для этого вида бензина составляла 15 процентов.

Другим решением Кабинета министров ставка акциза при импорте бензина АИ-92 снижена с 200 манатов за одну тонну до одного маната.

Решение вступает в силу со дня публикации и действует в течение 90 дней.

Как сказали Trend во вторник в SOCAR, данные решения Кабмина связаны с временной приостановкой производства нефтепродуктов на Бакинском НПЗ имени Гейдара Алиева в связи с плановой профилактикой, вследствие чего определенные объемы будут импортироваться из-за рубежа.

(Авторы: Азад Гасанли, Максим Цурков)

Твиттер: @AzadHasanli , @MaksimTsurkov