19-21 июля в Астане состоится заседание Комиссии стран СНГ по атомной энергии

2017-07-18 10:08 | www.trend.az | 6

Специальное заседание Комиссии государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях состоится 19-21 июля 2017 года в Астане, передает МИА "Казинформ".

Члены Исполнительного комитета СНГ, представители Комиссии по использованию атомной энергетики в мирных целях, министерств энергетики Казахстана, Беларуси, Армении, Ядерного общества Казахстана, предприятий атомной отрасли стран СНГ, Госкорпорации «Росатом» и Федерального центра ядерной и радиационной безопасности обсудят вопросы текущего состояния и перспективы использования атомной энергии.

Директор Агентства по обращению с хвостохранилищами при МЧС Кыргызстана Дамир Кушбаков предоставит информационно-аналитический материал о стратегическом мастер-плане «Рекультивация уранового наследия в Центральной Азии. Напомним, что Стратегический мастер план, разрабатываемый МАГАТЭ, необходим для координации выполнения работ по экологической реабилитации объектов уранового наследия в Средней Азии между Госкорпорации «Росатом», Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и другими заинтересованными сторонами.

Генеральный директор АО ФЦЯРБ Андрей Голиней выступит с докладом о ходе выполнения Межгосударственной целевой программы «Рекультивация территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств».

На заседании также будет рассмотрены инициативные предложения в области применения атомной энергии в мирных целях, в том числе, в здравоохранении.

Справочно: Россия совместно с другими международными партнёрами сотрудничает в области повышения ядерной безопасности, ответственности в обращении с ядерными отходами и принятия по всему миру ядерных гарантий.

Межгосударственная целевая программа «Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств» разработана для решения проблем, связанных с урановыми хвостохранилищами на территориях Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.

Госкорпорация «Росатом» определена заказчиком-координатором программы, национальными заказчиками выступают Министерство энергетики Республики Казахстан, Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, Федеральное медико-биологическое агентство России, Министерство промышленности и новых технологий Республики Таджикистан.

Головным исполнителем 1-го этапа Программы является Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности - АО ФЦЯРБ (входит в контур управления Госкорпорации «Росатом»).