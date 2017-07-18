Душанбе и Токио намерены стать городами-побратимами

2017-07-18 10:10 | www.trend.az | 4

Душанбе и Токио намерены стать в ближайшем будущем городами-побратимами. Об этом было отмечено в ходе переговоров Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Японии Хамрохона Зарифи с губернатором Токио Юрико Коикэ.

Как сообщили НИАТ «Ховар» в Министерстве иностранных дел Республики Таджикистан, в текущем году обе страны отмечают 25-летие установления дипломатических отношений между Таджикистаном и Японией.

В ходе беседы, которая прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания, собеседники уделили внимание активизации и укреплению двустороннего сотрудничества в различных направлениях.

В рамках установления связей городов-побратимов планируется в свете предстоящих Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио провести совместные мероприятия в области спорта.

Хамрохон Зарифи пригласил Юрико Коикэ посетить с визитом Таджикистан.

Напомним, что в настоящее время Душанбе связывают узы дружбы с 15-ю городами-побратимами.

Предложение об установлении побратимских связей между Душанбе и Ташкентом было озвучено на недавней встречи Председателя города Душанбе Рустами Эмомали с делегацией Республики Узбекистан во главе с заместителем Премьер-министра этой страны Улугбеком Розукуловым. Есть намерение открыть «Торговый дом» в Ташкенте и аналогичное здание в Душанбе.