В Грузии стартуют военные учения НАТО
2017-07-18 10:25 | www.apa.az | 5
Военные учения стран НАТО и партнеров альянса «Достойный партнер 2017 » (Noble Partner 2017) пройдут в Грузии с 30 июля по 12 августа.
Как передает АПА со ссылкой на newsgeorgia.ge, об этом сообщает министерство обороны Грузии.
Учения откроются 30 июля на военном аэродроме Вазиани в пригороде Тбилиси. В них примут участие более 2,8 тысяч военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Армении и Украины.
В учениях будут задействованы немецкий бронетранспортер GTK Boxer, американские танки Abrams и пехотные боевые машины M2 Bradley и Stryker, а также американский военный самолет C-130.
Учения будут проходить на военных базах Вазиани и Норио.
«Достойный партнер 2017» в Грузии пройдет в третий раз и направлен на улучшение навыков в операциях обеспечения стабильности, обороны или атаки, углубление сотрудничества вооруженных сил Грузии и стран-парнетров НАТО, повышения тренировочных возможностей Сил реагирования НАТО и развития сотрудничества между странами участниками Сил углубления НАТО», — говорится в сообщении на сайте министерства обороны Грузии.
Ожидается что на открытие учений «Достойный партнер 2017» 30 июля прибудет вице-президент США Майк Пенс.
В рамках визита Пенс встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Георгием Квирикашвили.
Пенс приедет в Грузию в рамках турне, которое также включает визит в Эстонию и Черногорию.