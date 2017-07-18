В Грузии стартуют военные учения НАТО

2017-07-18 10:25 | www.apa.az | 5

Военные учения стран НАТО и партнеров альянса «Достойный партнер 2017 » (Noble Partner 2017) пройдут в Грузии с 30 июля по 12 августа.

Как передает АПА со ссылкой на newsgeorgia.ge, об этом сообщает министерство обороны Грузии.

Учения откроются 30 июля на военном аэродроме Вазиани в пригороде Тбилиси. В них примут участие более 2,8 тысяч военных из Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении, Армении и Украины.

В учениях будут задействованы немецкий бронетранспортер GTK Boxer, американские танки Abrams и пехотные боевые машины M2 Bradley и Stryker, а также американский военный самолет C-130.

Учения будут проходить на военных базах Вазиани и Норио.

«Достойный партнер 2017» в Грузии пройдет в третий раз и направлен на улучшение навыков в операциях обеспечения стабильности, обороны или атаки, углубление сотрудничества вооруженных сил Грузии и стран-парнетров НАТО, повышения тренировочных возможностей Сил реагирования НАТО и развития сотрудничества между странами участниками Сил углубления НАТО», — говорится в сообщении на сайте министерства обороны Грузии.

Ожидается что на открытие учений «Достойный партнер 2017» 30 июля прибудет вице-президент США Майк Пенс.

В рамках визита Пенс встретится с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и премьер-министром Георгием Квирикашвили.

Пенс приедет в Грузию в рамках турне, которое также включает визит в Эстонию и Черногорию.