Метро Тайваня превратили в бассейн и спортивные площадки – ФОТО
2017-07-18 10:17 | www.oxu.az | 3
В вагонах метро в городе Тайбэй создали необычную оптическую иллюзию. Вагоны оформлены под спортивные площадки для разных видов спорта — беговые дорожки и бассейн.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life.ru, в столице Тайваня вовсю идёт подготовка к летней Универсиаде-2017.
Для привлечения внимания туристов власти города решили превратить метро в тематические площадки для разных видов спорта.
Украшение каждого вагона было сосредоточено главным образом на полах, которые теперь напоминают плавательный бассейн, футбольное поле, гоночную трассу и баскетбольную площадку.
Проект был создан компанией EasyCard Corporation совместно с Туристическим бюро Тайваня.
Пассажирам очень понравилась данная инициатива. Теперь они фотографируются в тематических вагонах, как будто занимаются спортом.