Метро Тайваня превратили в бассейн и спортивные площадки – ФОТО

2017-07-18 10:17 | www.oxu.az | 3

В вагонах метро в городе Тайбэй создали необычную оптическую иллюзию. Вагоны оформлены под спортивные площадки для разных видов спорта — беговые дорожки и бассейн.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life.ru, в столице Тайваня вовсю идёт подготовка к летней Универсиаде-2017.





Для привлечения внимания туристов власти города решили превратить метро в тематические площадки для разных видов спорта.

Украшение каждого вагона было сосредоточено главным образом на полах, которые теперь напоминают плавательный бассейн, футбольное поле, гоночную трассу и баскетбольную площадку.









Проект был создан компанией EasyCard Corporation совместно с Туристическим бюро Тайваня.

Пассажирам очень понравилась данная инициатива. Теперь они фотографируются в тематических вагонах, как будто занимаются спортом.









С.С.

