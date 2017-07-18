Политика санкций и смены режима США бессильна против Ирана - МИД

2017-07-18 10:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Американские власти должны переосмыслить свой подход к санкциям, сказал глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая накануне в нью-йоркском Совете по международным отношениям, сообщает агентство IRNA.

По его словам, американская политика санкций и смены режима бессильна против Тегерана.

Зариф призвал власти США прекратить озвучивать интервенционистские заявления в отношении Ирана.

«США осуществили смену режима в Иране в 1953 году. И посмотрите, что это дало США», - сказал Зариф, комментируя заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона и некоторых сенаторов о том, что Вашингтону следует поддерживать те политические силы в Иране, которые помогут обеспечить смену власти в стране.

По его словам, в Белом доме следовали политике смены режима со времен революции.

«Официально ее прекратили во время работы администрации Обамы, но мы не думаем, что ее на самом деле прекратили», - сказал глава МИД.

Смена режима не работает в Иране, поскольку страна не нуждается в США для выживания и легитимности, сказал Зариф.

«Это наше главное отличие от союзников Америки в регионе», - сказал он.

«Мы жили наперекор США, хотя необязательно, что это был наш выбор», - сказал глава дипломатии Ирана отметив, что страна «находилась под давлением в течение 38 лет (со времен революции), но, несмотря на это смогла выжить».

Глава иранского внешнеполитического ведомства находится в США для участия в политическом форуме ООН 2017 года.

(Автор: Эльмира Таривердиева)