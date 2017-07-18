В Агдаше 4-летний ребенок умер в результате ДТП

2017-07-18 10:37 | www.apa.az | 3

Из четырех пострадавших во время ДТП в Агдаше один человек скончался.

Как сообщает местное бюро АПА, вчера на 8 км дороги Агдаш-Габала столкнулись грузовик Газель и ВАЗ-2107. В результате аварии пострадали водитель житель Евлаха Бахруз Баширли (1994 г.р.), пассажиры - жители Габалы Турал Шукюров (1993 г.р.) его сестра Гюльдана Магеррамова (1991 г.р.) и ее сын Юсиф Магеррамов (2013 г.р.). Эти лица были доставлены в Агдашскую ЦРБ, однако спасти жизнь 4-летнему Юсифу не удалось. Состояние других тяжелое, они находятся в реанимационном отделении.

По факту в Агдашском РОП ведется расследование.