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В Баку задержан подозреваемый в совершении убийства 22-летний парень

2017-07-18 10:51 | www.apa.az | 8

В результате принятых сотрудниками следственных органов столицы оперативно-розыскных мер по «горячим следам» было раскрыто убийство, совершенное на территории Сураханского района.

Как сообщает АПА, об этом говорится в совместной информации, распространенной Главным управлением полиции города Баку и прокуратурой. На основе поступившей в прокуратуру информации о том, что 16 июля около 11:00 житель Сураханского района Агамамедов Васиф Ширмамед оглу (1987 г.р.) от полученных ножевых ранений скончался по дороге в больницу, сотрудники Управления полиции и прокуратуры осмотрели место преступления.   

По факту в прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

В результате принятых неотложных мер в качестве подозреваемого лица был задержан Абдулмамедов Халид Гаджимамед оглу (1995 г.р.). Сообщается, что убийство было совершено на почве ревности.

Сейчас следственные меры по уголовному делу продолжаются.

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