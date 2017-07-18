СМИ сообщили, что брата президента Ирана освободили под залог

2017-07-18 11:23 | www.apa.az | 4

Брат президента Ирана Хасана Рохани Хуссейн Ферейдун, арестованный в воскресенье по обвинению в финансовых преступлениях, освобожден из-под стражи под залог.

Как передает АПА со ссылкой на РИА новости, в воскресенье Ферейдуна арестовали по обвинению в финансовых преступлениях и поместили под стражу. В понедельник агентство IRNA сообщило, что брат президента Ирана госпитализирован из здания суда.

Как отмечает агентство ISNA, в понедельник вечером суд согласился на залог. По данным СМИ, изначально сумма назначенного залога составляла 500 миллиардов риалов (13,3 миллиона долларов), но в конечном итоге суд согласился уменьшить сумму залога до 8,3 миллиона долларов.

Хуссейн Ферейдун в 2015 году был спецпосланником президента Исламской республики на переговорах по ядерной программе Ирана.