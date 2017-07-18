В Геранбое столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

2017-07-18 11:26 | www.apa.az | 4

На автомагистрали Баку-Газах произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщает западное бюро АПА, авария была зарегистрирована в селе Борсунлу Геранбойского района.

В результате столкновения «ГАЗель» с микроавтобусом «Ford» водители – житель села Алпоуд Геранбойского района Керимли Дадаш Джасур оглу (1984 г.р.) и житель Гядабейского района Аббасов Рафиз Шахин оглу (1993 г.р.) получили травмы различной степени тяжести. Они были госпитализированы в Геранбойскую центральную районную больницу. Состояние одного из них оценивается как нормальное, другого – удовлетворительное.

По факту в Главном государственном управлении дорожной полиции ведется расследование.