Зариф: Референдум о независимости Иракского Курдистана будет катастрофой

2017-07-18 11:27 | www.apa.az | 3

Референдум о независимости Иракского Курдистана будет иметь катастрофические последствия для страны и региона.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.





«Мы считаем, что референдум — это неверный выбор», — заявил он, выступая в Нью-Йорке.

«Это коснется не только курдского населения. Я считаю, что это скажется катастрофическим образом на безопасности Ирака и будет иметь катастрофическое влияние на региональную безопасность», — заявил министр.

Отметим, Иракский Курдистан — автономия на севере Ирака, статус которой закреплен в конституции страны 2005 года. Курдские власти неоднократно поднимали вопрос о независимости и в июне объявили, что проведут референдум об отделении от Ирака 25 сентября.