МЧС распространил информацию в связи с пожаром в швейном цеху - ОБНОВЛЕНО

2017-07-18 11:36 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт министерства, в результате пожара сгорели воспламеняющиеся конструкции 3 комнат швейного цеха на площади 45 кв.м. (всего 4 комнаты, общая площадь 55 кв.м.). Швейный цех расположен на первом этаже двухэтажного жилого здания в Ясамальском районе Баку.

В результате пожара пострадал один человек.

Во время осмотра места пожара было обнаружено тело Юсубова Мустафы Лейсан оглу (1951 г.р.).

Оставшаяся часть цеха и жилой дом были защищены от пламени.

Пожар был потушен пожарными.

***

11:20

В Баку сгорел швейный цех.

Как сообщили АПА в МЧС, происшествие было зарегистрировано на улице Джафара Джаббарлы, 28. В результате пожара скончался Мустафа Юсифов (1951 г.р.). Находящийся в цеху другой человек Афрасияб Алиев (1947 г.р.) получил ожоги различной степени.

Пламя было потушено, расследуются причины возникновения пожара.