В отдельных регионах Азербайджана температура поднимется до 42 градусов - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2017-07-18 12:33 | www.apa.az | 6

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-25°, днем 34-39°, в Баку ночью 23-25°, днем 37-39° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 756 мм ртутного столба.

Относительная влажность составит 40-50%

Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 24-25°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мярдякана, Шувялана- 25-26°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 26-27° тепла.

С 19 по 23 июля в Баку и на Абшеронском полуострове максимальная температура воздуха составит 34-38°, местами 40° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, с 19 по 23 июля знойная погода на фоне с преобладанием слабого ветра на Абшеронском полуострове неблагоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей. Рекомендуется не оставаться долгое время под солнцем.

В районах Азербайджана осадков не ожидается. Подует восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 35-40°, в горах ночью 15-20°, днем 25-30° тепла.

С 19 по 23 июля на территории Азербайджана ожидается жара.

Максимальная температура составит 35-40° тепла, в Нахчыванской АР и районах Центрального Арана местами 42° тепла, в горных районах 28-33° тепла.