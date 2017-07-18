У жителей Евлаха и Масаллы изъяты пистолет и граната

2017-07-18 12:45 | www.apa.az | 7

В результате мер, принятых сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью, у жителя Евлаха Княза Бакирова был изъят один пистолет «Макарова», 1 магазин и 8 патронов к нему.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МВД, согласно информации, поступившей в Главное управление полиции на транспорте, около железнодорожной станции Кешля была проведена операция. У жителя Масаллы Зияфета Бадалова была изъята одна граната F-1 с запалом.

Оба факта расследуются.