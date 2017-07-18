В Москве начался пожар в «доме-книжке» на Арбате

2017-07-18 13:04 | www.apa.az | 5

На Новом Арбате в Москве загорелся многоэтажный «дом-книжка».

Как сообщает АПА со ссылкой на РБК, в пустующем здании, которое планировалось переделать в гостиницу, проводилась реконструкция





«Подразделения только прибыли. Пока проводится разведка», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.



На место происшествия прибыли 12 пожарных машин. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Из здания самостоятельно эвакуировались 23 человека.



В МЧС сообщили, что огонь охватил этаж, на котором были складированы стройматериалы. «На седьмом этаже горят помещения, приспособленные под склад стройматериалов, огнем частично охвачена отделка на шестом этаже», — сообщили в пресс-службе ведомства.



Как говорится в сообщении на сайте ведомства, пожар начался в здании по адресу: Новый Арбат, дом 17, на уровне седьмого этажа. Площадь пожара составляет около 200 кв. м. В то же время, как уточняют очевидцы, горит здание по адресу: Новый Арбат, дом 15, принадлежащее девелоперской компании Capital Group.



Структура председателя совета директоров Capital Group Павла Тё купила у столичных властей «здание-книжку» площадью 28 тыс. кв. м в марте 2016 года по стартовой цене 2,4 млрд руб. После реконструкции в 2018 году здесь планируется открыть отель под управлением Pentahotels на 300 номеров. В Capital Group пообещали предоставить комментарий в ближайшее время.



