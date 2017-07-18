Порошенко: Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом

2017-07-18 13:09 | www.apa.az | 4

Президент Украины Петр Порошенко после заявлений властей самопровозглашенной «ДНР» о создании «Малороссии» сообщил, что Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости.



«Проект «Новороссия» был похоронен. Украина восстановит суверенитет над Донбассом и Крымом», — приводит слова Порошенко его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter.

17 июля глава незаконной «ДНР» Александр Захарченко предложил создать на переходный период до 3 лет новое государство «Малороссию». Вице-премьер самопровозглашенной «ДНР», министр доходов и сборов Александр Тимофеев заявил, что в конституции «Малороссии» будет закреплен внеблоковый статус и установлен курс на восстановление связей с РФ, «Малороссия» возьмет курс на присоединение к Союзному государству России и Беларуси.





