Директор АНАМА: «В Джоджуг Марджанлы от мин и НРБ очищена территория в 300 га»

2017-07-18 13:14 | www.apa.az | 5

«Со дня своего создания по сей день сотрудниками Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики (АНАМА) была очищена территория площадью более 40 тысяч га., было обнаружено и обезврежено более 760 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов (НРБ)».

Как сообщает АПА, об этом заявил директор АНАМА Газанфар Ахмедов. Он сказал, что в освобожденном от армянской оккупации селе Джоджуг Марджанлы Джабраилского района в течение 126 дней текущего года от мин и НРБ была очищена территория в 300 га.: «В селе Джоджуг Марджанлы было обнаружено и обезврежено 176 мин и неразорвавшихся боеприпасов. Таким образом мы создали условия для того, чтобы вынужденные переселенцы смогли вернуться на родные земли. Это был первый шаг. Надеемся, что в ближайшее время мы осуществим эти операции в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах».

Директор АНАМА отметил, что с 2005 года Азербайджан реализует совместные проекты с НАТО: «Хотел бы отметить проекты «Saloğlu» и «Ceyrançöl». В этом году стартовал III этап проекта «Ceyrançöl», реализация этого проекта продолжится до 2018 года».

Отметим, Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (АНАМА) было создано 18 июля 1998 года по распоряжению президента Азербайджана.