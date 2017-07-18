Вюгар Сафарли: «В третьем здании для журналистов также будет 255 квартир»

2017-07-18 13:48 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, об этом заявил исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики, председатель Комиссии по распределению квартир сотрудникам СМИ Вюгар Сафарли.

По словам В.Сафарли, этот проект, служащий улучшению жилищных условий журналистов, будет продолжительным.

Вюгар Сафарли отметил, что в третьем здании, как и во втором, будет 255 квартир.