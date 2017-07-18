Вице-президент ФИФА арестован по подозрению в коррупции

2017-07-18 14:05 | www.apa.az | 4

Оперативный Центральный блок (UCО) гражданской гвардии Испании арестовал сегодня утром президента испанской федерации футбола (RFEF) и вице-президента Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) Анхеля Марию Вильяра.

Как сообщает АПА со ссылкой на «sport.unian.net», также арестован сын чиновника Горка.

Арест прошел в рамках операции по борьбе с коррупцией по приказу Верховного суда. В общей сложности, среди десятка арестованных вице-президент Федерации футбола Испании и президент Федерации Тенерифе Хуан Падрон и секретарь областной федерации Рамон Эрнандес Бассу.