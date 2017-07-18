Председатель ГТК отметил преимущество создания турецкими предпринимателями совместного предприятия в Азербайджане

2017-07-18 15:00 | www.apa.az | 3

«Вложение азербайджанскими и турецкими бизнесменами инвестиций в совместные предприятия будет выгодно для обеих сторон».



Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал председатель Госкомтаможни Айдын Алиев на сегодняшней пресс-конференции.

«Сегодня Азербайджан активно инвестирует в ненефтяной сектор. Внесенные изменения в законодательство позволяют поднять экономические отношения с Турцией. Мы хотели бы видеть инвестиции турецких предпринимателей. Пока наши экономические отношения больше акцентированы на торговле, услугах. Мы хотели бы, чтобы эти отношения еще больше расширились. Например, после налаживания совместного производства, мы можем думать о торговле», - сказал А.Алиев.

По его словам, производимые в Азербайджане товары имеют спрос в странах СНГ и при их экспорте применяются налоговые льготы. «Этот фактор может дать преимущество турецким предпринимателям, заинтересованных в создании совместных предприятий. В Азербайджане созданы необходимые условия для благоприятного бизнеса. Надеюсь, что за счет взаимных инвестиций экономический рост обеих стран будет продолжительным».

Министр таможни и торговли Турции Бюлент Туфенкджи, в свою очередь, подчеркнул, что объемы взаимной торговли последние три года сокращаются. «По итогам 2014 года товарооборот составил 3 млрд. долларов, в 2015 году - 2,1 млрд. долларов, в 2016 году сократился до 1,5 млрд. долларов. Но несмотря на это страны имеют большой потенциал для увеличения взаимного товарооборота».