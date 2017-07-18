Спикер президента Ирана: «Арест брата не повлияет на волю Хасана Рохани»

2017-07-18 15:39 | www.apa.az | 7

«Арест брата и советника президента Хоссейна Ферейдуна не повлияет на волю Хасана Рохани, не заставит его свернуть с пути»

Как сообщает тегеранское бюро АПА, об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель и государственный спикер президента Ирана Мухаммедбагыр Нобехт.

В ответ на вопрос о влиянии ареста брата президента на формирование кабинета министров М.Нобехт сказал, что подобные шаги не окажут никакого влияния на волю Хасана Рохани: «Президент очень терпеливый, сдержанный и находчивый человек. Он знает, что некоторые вещи делаются с целью нарушить стабильность, однако он сохраняет выдержку. Рохани очень терпеливый, он никогда не склонит голову перед чьим-то давлением. Он будет делать свою работу».

М.Нобехт добавил, что Хоссейн Ферейдун регулярно обращался в суд и прокуратуру, не избегал ответов на вопросы, не думал о том, чтобы сбежать куда-нибудь: «Мы не знаем причин большой залоговой суммы, ареста и освещения этого ареста в СМИ. Мы надеемся, что подобного рода вопросы не будут политизироваться».

Отметим, представитель судебной системы Голамхоссейн Мохсени Эджеи сообщил, что в воскресенье обвиненный в коррупции старший помощник и брат президента Рохани за невыплату компенсации был отправлен в тюрьму. Вчера состояние здоровья Хоссейна Ферейдуна ухудшилось, и на машине скорой помощи он был доставлен в частную клинику. В связи с тем, что его адвокат выплатил суду компенсацию, Х.Ферейдуна освободили.

Следствие по делу Х.Ферейдуна продолжится после завершения его лечения.

Напомним, 46 представителей парламента Ирана предупредили Хасана Рохани о необходимости судебного расследования его брата по обвинению в коррупции. Представители парламента отметили, что Х.Ферейдун, воспользовавшись своим положением, назначал директоров банков и совершал махинации с банковскими должниками. Затем Х.Ферейдун выступил в парламенте и сказал, что обвинения в его адрес безосновательны. Сторонники Х.Рохани заявили, что обвинения носят политический характер. Х.Рохани пока еще не выразил своего отношения к этому.