Пожар в высотке на Новом Арбате потушен - ОБНОВЛЕНО

2017-07-18 16:01 | www.apa.az | 8

Сильный пожар в высотке на Новом Арбате ликвидирован.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель ГУМЧС по Москве.

«Пожар потушен», — сказал он.



Как заявил журналистам замглавы ГУМЧС по Москве Сергей Желтов, на месте работают 60 пожарных и 20 единиц техники.

Реконструируемый дом горел на площади около 200 квадратных метров. Как заявил журналистам замглавы ГУМЧС по Москве Сергей Желтов, на месте работают 60 пожарных и 20 единиц техники.

Из-за пожара на стороне Нового Арбата в центр Москвы образовалась почти стоячая пробка в 2 километра. Водителям рекомендуют объезжать этот участок по прилегающим улицам.

«Дом-книжка» на Новом Арбате, 15 — это 26-этажное здание площадью 28,9 тысячи квадратных метров, оно было построено в 1968 году и долго находилось на балансе мэрии Москвы. Внешне здание напоминает раскрытую книгу, поэтому получило такое название.

В марте 2016 года власти на аукционе продали объект компании «Апарт Групп». Сейчас эту структуру через «Холдинг Девелопмент» контролирует совладелец Capital Group Павел Те (90%), чья компания сейчас проводит реконструкцию здания. Еще по 5% у топ-менеджеров компании Станислава Дащинского и Валентины Станововой.

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13:04

На Новом Арбате в Москве загорелся многоэтажный «дом-книжка».

Как сообщает АПА со ссылкой на РБК, в пустующем здании, которое планировалось переделать в гостиницу, проводилась реконструкция





«Подразделения только прибыли. Пока проводится разведка», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.



На место происшествия прибыли 12 пожарных машин. По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет. Из здания самостоятельно эвакуировались 23 человека.



В МЧС сообщили, что огонь охватил этаж, на котором были складированы стройматериалы. «На седьмом этаже горят помещения, приспособленные под склад стройматериалов, огнем частично охвачена отделка на шестом этаже», — сообщили в пресс-службе ведомства.



Как говорится в сообщении на сайте ведомства, пожар начался в здании по адресу: Новый Арбат, дом 17, на уровне седьмого этажа. Площадь пожара составляет около 200 кв. м. В то же время, как уточняют очевидцы, горит здание по адресу: Новый Арбат, дом 15, принадлежащее девелоперской компании Capital Group.



Структура председателя совета директоров Capital Group Павла Тё купила у столичных властей «здание-книжку» площадью 28 тыс. кв. м в марте 2016 года по стартовой цене 2,4 млрд руб. После реконструкции в 2018 году здесь планируется открыть отель под управлением Pentahotels на 300 номеров. В Capital Group пообещали предоставить комментарий в ближайшее время.



