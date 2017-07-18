В Сумгаите пешеход упал в канализационный люк, его попытался спасти сотрудник МЧС, оба погибли
2017-07-18 16:29 | www.apa.az | 4
Как сообщает АПА, сотрудник Сумгаитского регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям, чтобы спасти несчастного, спустился за ним в канализационный люк. Оба задохнулись от фекальных газов. Еще три сотрудника МЧС были госпитализированы с отравлением.
В настоящее время уточняются имена погибших и пострадавших.
Как сообщили АПА в Управлении здравоохранения города Сумгаит, оставшимся в живых сотрудникам МЧС оказывается необходимая медицинская помощь.
Состояние двух из них оценивается как тяжелое.