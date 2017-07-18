Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с австрийским министром - ОБНОВЛЕНО

2017-07-18 16:35 | www.apa.az | 8

Как сообщает АПА, Софи Кармасин с удовлетворением отметила успешность своего визита в Азербайджан, плодотворные встречи, которые она провела в министерствах и организациях, и оказанное ей гостеприимство.

Подчеркнув, что Азербайджан является очень интересной и открытой для сотрудничества страной, австрийский министр сказала, что в Азербайджане имеются широкие возможности для реализации различных проектов.

Софи Кармасин подчеркнула, что ее страна готова поддержать Азербайджан в деле осуществления соответствующих ноу-хау. Она сказала, вчера находясь в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, ее проинформировали об интересных проектах, связанных с электронным правительством.

Софи Кармасин отметила, что эти проекты представляют большой интерес для Австрии и что они заинтересованы в будущем изучении и применении этих проектов.

Федеральный министр по делам семьи и молодежи Австрии Софи Кармасин выразила удовлетворение и в связи с встречами в SOCAR. Ее внимание обратили на себя проекты компании по охране окружающей среды.

Президент Ильхам Алиев отметил важность расширения формата сотрудничества с целью охвата новых сфер партнерства между Азербайджаном и Австрией.

Глава государства выразил уверенность в том, что визит федерального министра по делам семьи и молодежи Австрии Софи Кармасин в Азербайджан будет успешным и принесет хорошие результаты. По его словам, он внесет вклад в развитие сотрудничества в различных сферах.