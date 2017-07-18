«Карабах» догоняет «Интер»

2017-07-18 16:47 | www.apa.az | 4

Сегодняшние ответные матчи II квалификационного раунда Лиги чемпионов приведут к изменениям в клубном рейтинг-листе УЕФА.

Как сообщает АПА со ссылкой на apasport.az, команды, которые преодолеют этап, за счёт прибавки к рейтингу улучшат свои позиции.

Ожидается, что одной из таких команд будет и чемпион Азербайджана «Карабах». Агдамцы, обыгравшие дома представителя Грузии «Самтредиа» почти уже прошли этот раунд.

Если не произойдёт ничего необычного, то благодаря выходу в следующий этап региональный клуб пополнит свой рейтинг ещё на 0,500 очков. Вследствие этого сумма очков, набранных «Карабахом» в последних 5 сезонах достигнет 16,000.

На данный момент подопечные Гурбана Гурбанова с 15,500 очками занимают 78-ое место в Европе и благодаря сегодняшней прибавке совершат подъём. Чемпион Азербайджана догонит 3 команды, имеющие 16,000 очков. Тем самым «Карабах» разделит 75-ое место с итальянским «Интером», российскими клубами «Динамо» и «Рубин».

Отметим, что «Карабах» имеет самый высокий показатель в рейтинг-листе УЕФА среди азербайджанских клубов.