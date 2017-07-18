На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг

2017-07-18 16:51 | www.apa.az | 4

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 19 июля 2017 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении на горном перевале Омар Гейгельского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Мартин Шустер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик, его полевые помощники Огниен Йович и Саймон Тиллер.