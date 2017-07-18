В Азербайджане предлагается открыть новый телеканал

2017-07-18 17:53 | www.apa.az | 3

Сегодня было проведено заседание Ученого совета Института истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщили АПА в отделе по связям с общественностью Института истории, на заседании было принято решение открыть в Азербайджане новый телеканал «Tarix» («История») по примеру Турции, России и других странах. Кроме того, было принято решение создать «Студию документальных фильмов» при институте и расширить сотрудничество института с учебными заведениями Азербайджана.

На заседании ученый-историк Васиф Гафаров представил Ученому совету Института истории предложение подсчетать потери азербайджанцев в результате совершенного в их отношении армянами геноцида.