План реструктуризации МБА принят

2017-07-18 17:56 | www.apa.az | 3

Международный банк Азербайджана (МБА) объявил о принятии на сегодняшнем заседании кредиторов плана добровольной реструктуризации его обязательств.

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе банка, по итогам заседания, кредиторы, на которых приходится 94,1% задолженности банка, подпадающей под реструктуризацию, приняли участие в заседании кредиторов и 93,9% из них дали свое согласие на план. Согласно закону «О банках», для принятия плана необходимо согласие кредиторов, обладающих 2/3 обязательств.

План вступит в силу после одобрения Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана и подтверждения в суде Насиминского района.

В результате реструктуризации будут ликвидированы внешние обязательства МБА примерно на 3,34 млрд. долларов, взамен иностранным кредиторам будут представлены новые ценные бумаги, выпущенные банком и государством.

Министр финансов Самир Шарифов отметил, что успешный результат процесса реструктуризации внешних обязательств МБА показывает, что план, поддерживаемый Минфином, отвечает интересам, как правительства, так и иностранных кредиторов. Правительство Азербайджана планирует до конца 2018 года приватизировать банк.

Председатель Совета директоров Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфат Асланлы отметил, что принятие большинством иностранных кредиторов плана реструктуризации обязательств банка является важным шагом для развития финансово-банковского сектора страны. «Палата уверена, что МБА и впредь продолжит свою важную роль в финансовой системе страны».

Председатель правления МБА Халид Ахадов отметил: «Сегодня важный исторический день для Международного банка Азербайджана. Наши совместные усилия обеспечат долгосрочную стабильность банка».