В Азербайджане медведь напал на людей

2017-07-18 18:03 | www.apa.az | 4

В Агсуинском районе медведь напал на жителей села и скот.

Как сообщает местное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано вчера ночью на пшеничном поле в селе Дилман.

Жители села Малик Мамедов и Бехбуд Искандеров ночью пасли коров. Внезапно они подверглись нападению медведя.

Несмотря на то, что жители села смогли убежать, медведь растерзал одну корову и тяжело ранил вторую.

Жители села Дилман отмечают, что их скот в последнее время часто подвергается нападению со стороны волков, медведей и шакалов.